"Los grandes no descienden": Colo Colo recordó el duelo por la permanencia

Dos años se cumplen de aquella tarde en que Pablo Solari marcó el único gol del encuentro disputado en Talca.

"Los grandes no descienden", recordaron los albos en este 17 de febrero, un día que no olvidará ninguno de los hinchas colocolinos.

"Fue el partido más duro que me tocó vivir, nadie quiere jugar el descenso. No debería ser así, pero es algo de vida o muerte, porque uno está tan metido en lo que hace que piensa en ganar y que, si pierdo, soy malísimo. Por eso fue tan difícil", comentó Alejandro Camargo, ex jugador del Campanil.

"Es medio injusto porque habíamos hecho una gran campaña y después nos vimos obligados a pelear el descenso en las últimas fechas, después nos tocó perder y descendimos. Es un cúmulo de muchas cosas que no solo tenían que ver con los jugadores", lamentó el volante.

"Ese momento fue durísimo en lo personal y lo grupal. Colo Colo ganó bien, aunque el partido fue bastante opaco, hasta el gol lo fue. No fue golazo, fueron un par de rebotes y entró. Después fue todo muy tenso, lo que se vivió antes y después también, es algo que a ni ningún jugador se lo deseo", comentó Alejandro Camargo sobre el duelo con Colo-Colo.