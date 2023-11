Los entrenadores que podrían reemplazar a Quinteros en Colo Colo

Tras la renuncia de Eduardo Berizzo como director técnico de la selección chilena, la ANFP estableció que Nicolás Córdoba será el entrenador interino que dirigirá a La Roja en el duelo de este martes ante Ecuador. Esto también abrió la puerta a la interrogante sobre quién será el próximo estratega del combinado nacional, donde Gustavo Quinteros, actual entrenador de Colo Colo, es uno de los más nombrados hasta ahora.

Si bien el encargado de la dirección técnica en el cacique ha dicho que por ahora solo está enfocado en Colo Colo y en la búsqueda del campeonato a final de temporada, donde están a paso firme por la caza de los punteros Cobresal y Huachipato, los rumores siguen creciendo con el paso de los días y su nombre se repite en los pasillos de Juan Pinto Durán.

Sumado a esto, Alfredo Stöhwing, presidente del cuadro albo, declaró durante la semana que nadie se les ha acercado como institución para preguntar sobre la opción de Gustavo Quinteros a La Roja. Pero a pesar de esto, ya hay algunos nombres que surgieron para reemplazar a Quinteros, en caso de concretarse su paso al combinado nacional.

Según información entregada por En Cancha, serían tres los nombres que se manejan en el estadio monumental. Estos serían, Beñat San José, ex técnico de Universidad Católica, Gustavo Costas, ex técnico de la selección de Bolivia y Jaime García, ex técnico de Ñublense, quien también es vinculado con la selección chilena.

Cabe mencionar que la relación contractual de Gustavo Quinteros y Colo Colo termina a fin de año, donde se a hablado mucho de su posible renovación y las condiciones que el entrenador a puesto sobre la mesa para que esto sea posible, donde ahora también se suma la carta de la selección chilena a las posibilidades.