Los emotivos saludos de cumpleaños para Mirko Jozic

El DT croata ganó la Copa Libertadores y la Recopa Intercontinental con Colo-Colo.

La redes sociales se llenaron con saludos hacia el estratega que cumplió 81 años.

La mano derecha de Jozic en el cuadro albo era su ayudante Eddio Inostroza, más conocido como Yeyo, quien se emocionó al saludar a su ex compañero de trabajo.

"Hola querido Mirko. Hay situaciones en la vida que nos marcan eternamente, y a mí no me cabe duda de que Mirko Jozic me marcó el alma, por tu manera de ser, por lo profesional, por lo excelente persona que eres y que en ese tiempo que pasaste con nosotros lo pasamos espectacular. Tropezamos algunas veces, pero nos paramos prontamente, y eso en base a tu liderazgo. Mirko querido, en este año que acumulas y cumples un añito más a tu vida. Un saludo muy emotivo para ti, para la familia, te quiero mucho Mirko, ojalá nos podamos volver a ver pronto, un abrazo querido amigo", expresó Yeyo.

Pero eso no fue todo, porque el arquero de aquel Colo Colo y actual director deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, también lo saludó:

"Hola querido Mirko, no sé si te recuerdas de mí, pero soy José Daniel Morón, te quiero enviar un afectuoso saludo, sé que estás de cumpleaños, un gran abrazo, espero que la pases fantásticamente bien junto a toda tu familia. Un abrazo, abrazo, abrazo de corazón, que la pases súper, súper, súper bien", dijo el Loro.

Mira acá algunos saludos:

Es 8 de abril, y cumple años un demente. Feliz cumple Don Mirko Jozic.



"Mis hinchas de este gran club, sigan amando esta institución, respetandolo y gritando por él en las buenas y en las malas, simpre juntos, los quiero mucho y cuidense!". HASTA LA MORIR ♥️ pic.twitter.com/l7C3pGwdtH — D i e g o V e r a ⚪⚫ (@MonteAlbo_) April 8, 2021

¡Hoy le deseamos un muy feliz cumpleaños a don Mirko Jozic!



Un fuerte abrazo a la distancia en nombre de todo el pueblo albo para el DT más exitoso en la historia de Colo-Colo.



👉🏾 https://t.co/TmxjTreruc#AbrilColocolino pic.twitter.com/Hs2G84f5P0 — @CSDColoColo (@CSDColoColo) April 8, 2021

El día de Don Mirko Jozic.

Feliz Cumpleaños para el mejor el que nos dio la alegría eterna el que será recordado para siempre. 🎉🎂🎊🎈🤍#FelizCumpleMirko pic.twitter.com/awwjdNlwzA — LaTiendaDelTablon (@tiendadeltablon) April 8, 2021