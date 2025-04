¡Espaldarazo gigante! Los elogios de Emiliano Amor a juvenil de Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo volvió a la acción en el Campeonato Nacional, todo esto tras los duelos supendidos ante Universidad de Chile y Deportes Iquique. En esta oportunidad se enfrentaban en condición de local ante uno de los líderes de la competencia, Coquimbo Unido, quienes querían seguir peleando en la parte alta de la tabla.

Pero el cuadro pirata no supo cómo abordar el encuentro, ya que los albos se hicieron con el control de inmediato, es más, al minuto 13' del partido los locales abrieron la cuenta gracia a la anotación de Marcos Bolados, quien en una tarde inspirada repetiría con una nueva conquista en el minuto 43', decretando así la victoria para su equipo.

Con este resultado, Colo Colo se ubica en la décima posición de la tabla, recordando que aún mantiene tres encuentros pendientes, por lo que se espera que pueda ubicarse en una mejor ubicación una vez que se ponga al día con el resto de los equipo. Ahora, los albos ya se preparan para visitar a Deportes Limache en la próxima fecha.

Tras la buena victoria ante Coquimbo Unido de este fin de semana, los albos ya se preparan para lo que será su próximo desafío por el Campeonato Nacional ante Deportes Limache en condición de visitante, pero tampoco le quitan los ojos a lo que será su siguiente partido por la Copa Libertadores, en un calendario bastante apretado.

Es aquí donde la participación de los jóvenes en el equipo es crucial y es por esto que Emiliano Amor no se guardó nada y llenó de elogios a Francisco Marchant, que es el único sub21 que ha utilizado Colo Colo para sumar minutos. "Lo que me gusta de Pancho es que siempre va para adelante, pide la pelota, no va para atrás y eso necesitamos de los extremos. Muy contento por Pancho, porque necesitamos de todos, va a ser un año largo, mucha competencia".