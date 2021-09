Los Displicentes se burlaron de la U tras nueva derrota ante Colo-Colo

Los Displicentes estuvieron atentos al duelo entre albos y azules que terminó con un contundente 3-1 a favor del Cacique en Rancagua.

Colo Colo se puso en ventaja por 0-2 en apenas 10 minutos de juego. "Le meto toda la onda que puedo, me visto de la U. ¿Qué más quieres que haga? (...) Payasos son, no le ganan nunca a estos muchachos. El historial pareciera del 90", lanzaron mientras miraban el partido.

"Me vendieron que eran lo más grande de Chile cuando fuimos. Compré porque ahí jugó Marcelo Salas", criticó uno de los presentes cpn la camiseta de la U.

Una vez que cayó el tercer tanto en los pies de Ignacio Jara, ya no aguantaron más. "Déjense de joder, no te pueden hacer tres goles de local. Desde 1920 que no ganan, boludo. No lo puedo creer", ironizaron frente a la cámara.

Pero con el descuento de Marcelo Cañete pareció llegar algo de ilusión. "Al fin, dale, quedan cuatro minutos", dijeron para luego tirarle un palo al árbitro del encuentro. "Deja de robar, Tobar. Deja de robar", sentenciaron.

Estafaron a Facu de Los Displicentes pic.twitter.com/M3lNTe6UJc — Sebastián T. (@decuartachilena) September 27, 2021

En Chile: Bueno chicos ya no molestemos mas al rival, ya es mucho el abuso

En Arg: @LosDisplicentes jajajaja Vergüenza Internacional

#VamosColoColoCTM #FelizLunes pic.twitter.com/CQBMyCleJP — Miguel (@MigD2020) September 27, 2021

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.