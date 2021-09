Los de Abajo realizarán un banderazo a favor de los jugadores de la U

Los de Abajo publicaron una convocatoria para llevar a cabo un banderazo a Universidad de Chile, este martes en el Centro Deportivo Azul (CDA), ubicado en La Cisterna, tras la dura derrota de su equipo el domingo pasado ante Colo Colo por 1-3 en el Superclásico en Rancagua.

La hinchada azul realizó el llamado a las 12:00 horas (15:00 GMT) a través de su Instagram, en el que aseguraron que se juntarán en la Plaza Cervantes, a una cuadra del complejo, para dirigirse al CDA a apoyar a sus jugadores y cuerpo técnico.

"Universidad de Chile, de nuestra alma, nacimos de tus cenizas, de cuando estuvimos ese tiempo en la B, estuvimos contigo donde creció más el aguante y la pasión se volvió incontrolable. Los años pasaron, nuestros abuelos, padres e hijos te supieron amar, te conocieron y se enamoraron de tu escudo sin importar jamás las carencias", comenzó el comunicado.

"Te prometemos Universidad de Chile, volver a levantarnos, a prepararnos para cantarte. Volveremos a amanecernos para pintarte una bandera y alzar tu emblema en lo más alto. Nosotros, Los de Abajo, jamás quebrantaremos nuestros corazones y dejaremos de amarte, porque te juramos con nuestro corazón, que el compromiso contigo, es hasta la muerte".

"Es por eso que Invitamos a toda la hinchada azul a reunirnos y brindar un banderazo en apoyo incondicional a nuestro club, porque a esta hinchada jamás la verán caer, porque esta gente jamás abandona al equipo, Porque esta es una Hinchada distinta a las demás, y jamás amarán a su equipo como lo amamos nosotros, mañana todas y todos los azules nos reuniremos en la Plaza Cervantes, para luego caminar hacia el Centro Deportivo Azul. Universidad de Chile, te amamos", cerró.

FECHA 23° - Equipo libre: Palestino.

Martes 28 de septiembre

- Deportes La Serena vs. Everton: 16:00 horas. Estadio La Portada.

- O'Higgins vs. Huachipato: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.

Miércoles 29 de septiembre

- Santiago Wanderers vs. U. de Chile: 16:00 horas. Estadio Elías Figueroa, Valparaíso.

- Deportes Antofagasta vs. Unión La Calera: 18:30 horas. Estadio Calvo y Bascuñán.

- Universidad Católica vs. Deportes Melipilla: 21:00 horas. San Carlos de Apoquindo.

Jueves 30 de septiembre

- Curicó Unido vs. Cobresal: 16:00 horas. Estadio La Granja.

- Colo Colo vs. Ñublense: 18:30 horas. Estadio Monumental.

- Audax Italiano vs. Unión Española: 21:00 horas. Estadio El Teniente, Rancagua.