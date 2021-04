Los comentarios machistas que recibió periodista argentina

Morena Beltrán respondió de manera notable a través de las redes sociales.

La profesional de ESPN comenzó a responder a cada ataque en twitter. Uno de ellos fue de un seguidor que la mandó "a lavar platos". Beltrán arrobó a la cuenta de la red social del pajarito: "@TwitterSeguro ojalá seas tan exigente con el copyright que baja cuentas como con estos neardentales (o los y las que denigran de cualquier otra manera). Thanks".

Luego apuntó contra otro mensaje que recibió y que decía: "21 años tiene Morena Beltrán. ¿Cuánto dura la carrera de periodismo? Seis meses seguro".

Beltrán respondió con ironía. "Lo que insinúa este tuit y las respuestas... Mamita. Tengo 22. Igual, si tuviera 21, aprobás matemática, entras a Deportes y notas que es un terciario, te darían las cuentas. Es pedir mucho, evidentemente".

"Les cuento porque a algunos no los deja dormir por las noches... Se parecen a mí con insomnio en 2018 cuando cursaba, tenía dos laburos y metía análisis de Libertadores que me acostaba a las 6 AM analizando al 4 de Libertad. Hice 2 años (17-18), dejé 19 por horarios y la terminé 2020", agregó.

La respuesta de la periodista generó una serie de aplausos virtuales, entre ellos del medio deportivo Bolavip que tituló: "Respondió con taco, caño y rabona".