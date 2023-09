Lorenzo Reyes desata su furia por supuesta "cama" contra Jaime García

La partida de Jaime García no dejó indiferente a nadie en el mundo del fútbol. Y es que además, los medios apuntaron a una posible cama de los jugadores contra el entrenador. Fue por esto que Lorenzo Reyes, uno de los apuntados, salió al paso de las críticas desatando toda su furia.

"Soy una persona que trato de hablar siempre en la cancha. Nunca he sido bueno para hablar con la prensa o por redes sociales. Odio las polémicas y muchas veces no hablo para no agrandar más las cosas. Pero paren la h***", comenzó señalando Reyes en su cuenta de Instagram.

Quizás te pueda interesar: ¡Pagarán hasta el 2026! La U reveló el monto del traspaso de Darío Osorio

"Nicolás Osses, de Dimensión Deportiva, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema personal conmigo? Si es así háblame por privado y lo arreglamos los dos, pero cómo se te ocurre hablar algo tan fuerte como que yo le hice la cama al profe Jaime. ¿Estudiaste cinco años para inventar cosas?, cargó contra un periodista de la zona.

Además, afirmó haber jugado lesionado. "Hacerle la cama es tener que pincharme casi todo este año porque tenía pubalgia? ¿Hacerle la cama es pincharme la rodilla en los últimos partidos para no sentir dolor y cuando se me acababa el efecto estar dos días con más dolor aún? ¿Hacerle la cama es jugar desgarrado", agregó Reyes, demostrando su molestia.

De esta manera, la partida de Jaime García dejó un complejo ambiente en Ñublense. Todo esto cuando el club se encuentra a solo cinco puntos del descenso, por lo que tendrá que enfrentar los siguientes duelos bastantes complicados anímicamente.