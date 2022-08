Diego López: "Jugando de esta forma la U es un rival difícil para cualquiera"

Tras el partido que empató la U ante Unión Española en Coquimbo, habló Diego López, entrenador del conjunto universitario.

"Tuvimos chances en ambos tiempos, enfrentamos a un buen equipo, que viene arriba y lo más importante es que hicimos un buen partido y hacerlo completo. El juego sigue creciendo y están las ideas, que siempre se van en los momentos difíciles. Con los jugadores que tenemos podemos seguir creciendo y jugando de esta forma la U es un rival difícil para cualquiera", indicó en conferencia de prensa postpartido en la cuarta región.

"No es fácil que los jugadores crean cuando se pierde, veníamos de tres derrotas seguidas. Es más fácil cuando se gana. Hay partidos que se pudieron ganar, pero por errores nuestros no pudimos. La frustración está por no ganar los tres puntos. Desde que estamos nosotros, el equipo siempre trató de ir por los tres puntos. Hoy se vio un equipo fuerte mentalmente, vamos a sacarlo adelante, con trabajo, como lo hacen los jugadores día a día", agregó el entrenador.