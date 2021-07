Locura en Twiiter luego del "triunfazo" del chileno que sigue firme en Londres, el tenista nacional Cristian Garin (20° de la ATP) se instaló en los octavos de final del Abierto de Wimbledon, en Inglaterra, tercer Grand Slam de la temporada que se disputa sobre césped.

La primera raqueta nacional superó a una de las grandes sorpresa del importante campeonato, el español Pedro Martínez (107°), quien venía de ser el verdugo del francés Gaël Monfils (17°) en cuatro sets.

Cabe recordar que Garin alcanzará el mejor puesto de su carrera en el ATP, ya que en el ránking en vivo y a la espera de otros resultados ya se encuentra en el casillero 17.

LAS REDES ESTALLARON CON EL TRIUNFO:

He hasn't faced the toughest opposition so far, but Cristian Garin is on a run at Wimbledon.



The Chileno, who hadn't gotten out of the first round in London in three previous appearances, is into the round of 16 with a 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 win over Pedro Martinez of Spain. pic.twitter.com/n7takJwenA