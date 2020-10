Locura total por partidazo de Humberto Suazo por Deportes La Serena

El ex Colo-Colo marcó dos goles en el triunfo del equipo Papayero ante los Árabes.

Tres unidades que valen oro se llevó Deportes La Serena luego de golear por 4-1 a Palestino en el duelo que abrió la Fecha 15 del Campeonato Nacional, con gran actuación de Humberto Suazo, quien se encontró nuevamente con las redes en dos oportunidades.

El equipo de la cuarta región sumó su segunda victoria de la temporada y quedaron a solo un punto de Colo Colo, cuadro que está en el penúltimo puesto con dos duelos menos.

Los hinchas se volvieron locos con el "Hombre venido del planeta gol", algunos lo pidieron para la selección chilena:

Cuanto me alegro cuando el Chupete Suazo hace goles. Me alegro por el, porque nos dio mucho, fue la figura cuando la generacion dorada aun no aparecia o cuando esta recien empezaba a aparecer en plenitud.

No lo postulo a la seleccion, pero, que lindo y nostalgico seria verlo. pic.twitter.com/t5PW5mXL3t