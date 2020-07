Locura total por nuevo triunfo del Leeds de Marcelo Bielsa

Hinchas del todo el mundo celebraron la victoria del equipo del ex entrenador de la selección chilena.

El Leeds United dirigido por el rosarino dio un nuevo paso importante hacia el ascenso a la primera división de Inglaterra, después de dieciséis años de ausencia, tras la goleada 5-0 al Stoke, este jueves en la Championship (2ª división).

En lo alto de la tabla, el Leeds se mantiene líder con un punto de ventaja sobre el West Bromwich y tiene seis puntos sobre el tercero, el Brentford, cuando quedan cuatro jornadas para el final del campeonato.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:



Tell me a better bloke than Marcelo Bielsa — Ben Faulkner (@Ben__Faulkner) July 9, 2020

Can't wait for Leeds' return to the PL. Marcelo Bielsa really turned up — earssir (@mikeymohuba) July 9, 2020

Es innegable q el Leeds United llevaba una mala racha desde hace un buen tiempo y q gracias a la llegada de Marcelo Bielsa, el club empezó a recuperar el prestigio de antaño y está ad portas de un histórico ascenso tras 16 años sin jugar la Premier League. ¿Equipo chico? ¡NO! pic.twitter.com/rtqw3VY19l — Rodrigo Díaz Reyes (@RodrigoDR2195) July 9, 2020

Marcelo Bielsa is one of the most fascinating people in football and Leeds are lucky to be managed by him #lufc — Scoutxd (@ScoutXd1) July 9, 2020