Locura total por inminente llegada de Arturo Vidal al Inter

La prensa e hinchas alucinan con la llegada del volante chileno.

El formado en Colo-Colo llegaría en la noche de este domingo o a primera hora del lunes a la ciudad de moda para someterse a las pruebas médicas de rigor y firmar como nuevo volante del cuadro lombardo.

"En las últimas horas los nerazzurri encontraron el acuerdo verbal definitivo con el Barcelona: los azulgranas recibirán un millón en indemnización más bonificaciones. El Inter se prepara para recibir el tan esperado refuerzo del mediocampo de Conte", indicó La Gazzetta dello Sport.

"Conte quiere a Arturo de vuelta porque sabe hacer más cosas. En el terreno de juego sabe cómo variar, cubre diferentes roles para estar ahí y ser escuchado. Siempre. Desde el tocar dentro de la línea media, desde la fase de ataque, hasta la fase de cobertura. Ataca y defiende: es un jugador flexible, moderno y eficaz", agregó la publicación.

Veo algunos interistas que no están contentos con la llegada de Arturo Vidal. Creo que no sois conscientes de la clase de futbolista que es, el tiempo me dará la razón #ForzaInter pic.twitter.com/uhtiGVRW4d