Locura total por el primer triunfo del Leeds de Bielsa

El equipo del ex DT de la Roja triunfó con autoridad con tantos de Hélder Costa (2), Klich (de penal) y Bamford. Para la visita anotaron Mitrovic y Reid.

En uno de los partidos más interesantes para los chilenos de la segunda fecha de la Premier League, el Leeds United venció al Fulham y consigue la primera victoria de la temporada.

Después de la frustración por el 4-3 agónico en contra ante Liverpool en el debut y la eliminación inesperada de la Copa de la Liga inglesa ante un rival de ascenso como Hull City, los dirigidos por Marcelo Bielsa se recuperan en Elland Road.

57' YESSSS!!! THE GOALS ARE FLYING IN NOW!!! COSTA WITH HIS SECOND!!! 4-1 pic.twitter.com/losXLPwXIR