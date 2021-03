Locura total en las redes sociales por el primer gol de Paredes en Coquimbo Unido

Los hinchas del Cacique celebraron la anotación del último ídolo del cuadro popular.

Esteban Paredes tuvo un estreno goleador en Coquimbo Unido, club donde firmó tras su traumática salida de Colo Colo y donde jugará en la Primera B durante la próxima temporada.

El goleador de 40 años, máximo anotador histórico de la Primera División, marcó en el triunfo 2-0 del Barbón sobre Provincial Osorno en un encuentro amistoso.

El otro gol fue obra de Isaías Peralta, nuevo refuerzo del equipo aurinegro al igual que el “Tanque”.

Además, los históricos Carlos Carmona y Jean Beausejour también estuvieron presentes en la escuadra pirata.

Coquimbo podría dar otro golpe al mercado de fichajes antes del comienzo de la fase regular. Según informó el medio AS Chile, el conjunto aurinegro está negociando con Felipe Flores, ex jugador de Colo.

Hoy en un amistoso que tuvo coquimbo unido en Ovalle marcó Esteban Paredes, no me duele... me quema! pic.twitter.com/l0CyQAiG9E