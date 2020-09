Locura total en las redes por nuevo triunfo del Leeds de Bielsa

Con un gol agónico del delantero Patrick Bamford (87 minutos), al conectar de cabeza un centro de Jack Harrison, el Leeds se impuso en un partido muy complicado y sumó seis unidades y quedó a tres de la punta.

El equipo de Bielsa, que venía de convertir cuatro goles en su última victoria por 4-3 sobre el Fulham, no logró este domingo encontrar los caminos para inquietar al Sheffield que lo complicó en varios pasajes del partido.

Con el triunfo de hoy como forastero, Leeds se sumó al grupo de escoltas junto a Leicester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham Hotspur y Crystal Palace.

Las redes explotaron con la victoria del Loco:

