Locura en las redes sociales por llegada de Jorge Valdivia a Colo-Colo

El volante fue presentado en conferencia de prensa virtual en el Estadio Monumental.

El Mago ya está en Pederos, el talentoso futbolista se mostró feliz con su arribo: "No es excusa el día de mañana decir 'no, yo llegué y ya estaba todo cocinado'. Voy a tener la misma responsabilidad que todos los que estamos acá para salir de esta situación. Es un desafío tremendo". comentó ante los medios.

Además no se considera la salvación de los albos: "No me siento un salvador. Cuando el equipo gana, ganan todos. Vuelvo porque el equipo necesitaba reforzarse y yo entro en ese rango. Me siento como alguien que puede sumar en lo futbolístico y en lo anímico".

"No es lo mismo entrenarse con los amigos o en la casa. Yo lo único que quiero es un par de días para recuperar fuerza y la parte física. Ahora ya tengo que cambiar el chip y a lo que vengo es a sumar y jugar".

Sobre los detalles de su acuerdo contractual afirmó que: "Firmé un contrato por tres meses. Yo buscaba firmar por un año, pero cuando se dio lo de los tres meses dije que sí porque es una oportunidad única para todos, no solo para mi, para revertir esta situación".