Locura en Italia por el regreso de Alexis Sánchez al Inter

Alexis Sánchez ya está en Milán y recibió todo el cariño de los hinchas del Inter. En un video compartido por medios lombardos se puede ver a los fanáticos aplaudiendo y alentando al formado en Cobreloa tras pasar los exámenes médicos del club.

El uruguayo Rubén Sosa, valoró la vuelta del Niño Maravilla al equipo italiano.

“Yo creo que Sánchez ha encontrado en Inter de Milán a su verdadero equipo en Italia y los hinchas lo quieren mucho. Ni te lo imaginas. Yo he estado en Milán cuando Alexis era jugador del club y es una muy buena persona“, asegura en conversación con La Tercera.

“Sería bueno para el Inter volver a tener un jugador como el chileno, sería un buen refuerzo. Tiene una larga experiencia y ha rendido en toda Europa. Para un proyecto como este, sería muy bueno en ese camarín”, cerró.

👨‍⚕️ Alexis Sánchez ya se realizó los exámenes médicos y en las próximas horas será oficializado como nuevo refuerzo del Inter de Milán.



pic.twitter.com/ctQcSP1kjN — 0201oficial (@0201oficial) August 25, 2023

Alexis compartirá vestuario con Lautaro Martínez nuevamente, y con el francés Marcus Thuram y el austriaco Marko Arnautovic.

La Gazzetta dello Sport repasó al chileno, desde el diario le dedicaron un duro mensaje para el maravilla en su portada. “Gol en venta en el Inter, el incomprensible ir y venir nerazzurro”, comienza titulando el medio.

“Sánchez después de (Marko) Arnautovic, otro delantero de 34 años. El chileno regresa tras decir adiós con veneno e indemnización un verano atrás”, dice la redacción.

Pero, el mas crítico fue el ex jugador Giuseppe Bergomi: “Me sorprende mucho el regreso de Alexis Sánchez a Inter de Milán. Recordemos cómo se fue: quería una indemnización, no usó palabras dulces para el camarín y el ambiente. No aceptó ser el tercer delantero”, lanzó la legenda del Inter.