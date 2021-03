Locura en España por "campañón" de Pellegrini en el Betis

El equipo sevillano adiestrado por el "Ingeniero" acumula cuatro triunfos consecutivos.

Los medios e hinchas está n felices con la campaña del estratega nacional.

"Nadie, incluso nada, es capaz de frenar la imperial marcha que hoy describe el Betis de Pellegrini, que de nuevo agarró con fiereza la victoria en los últimos minutos con un gran testarazo de Borja Iglesias", expresaron desde el Diario de Sevila.

Estadio Deportivo calificó a Pellegrini con un 8 y destacaron los cambios que introdujo el entrenador chileno.

"Introdujo a Sidnei por el lesionado Víctor Ruiz, a Fekir, ya recuperado y a Juanmi, que venía de marcar en Cádiz, pero los dos picotazos del Alavés en la primera parte le obligaron a modificar el plan. Dio entrada a Joaquín y a Borja Iglesias, a la postre providenciales para la remontada bética", señalaron.

ABC de Sevilla indicó "de nuevo se convirtieron en clave los movimientos realizados por el entrenador verdiblanco, Pellegrini, desde el banquillo. En la reanudación de la segunda parte entraron Borja Iglesias y Joaquín, autores de los goles de un triunfo que permite al Betis sumar su cuarta victoria liguera consecutiva, dar un paso más en su lucha particular y llegar al derbi con optimismo".

Gestión DIEZ de Pellegrini. Una más. Fekir dirigiendo el ataque para dar la vuelta a la situación y desatascar el bloque bajo del Alavés, Borja y Joaquín marcando para remontar, y el galo, a descansar para el derbi. Vienen curvas y no para el #Betis .

No sé qué has hecho @Ing_Pellegrini, pero no dejes de hacerlo.



YO QUIERO UN BETIS CAMPEÓN.