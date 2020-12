Locura en Brasil por golazo de Eduaro Vargas por el Atlético Mineiro

Hinchas y medios de aquel país destacaron el partido del jugador formado en Cobreloa.

El atacante nacional está cada día más cómodo en el equipo de Sampaoli, el ariete anotó un verdadero golazo en la visita de su equipo a Athletico Paranaense, con el cual el cuadro Galo se quedó con la victoria por 1-0, en pleito válido por la fecha 25º.

El ex delantero de la U marcó a los 44 minutos, luego de un pase de Keno, que encontró a Turboman por el sector derecho, y luego de perfilarse, mandó un potente remate con la diestra que se clavó en el arco del meta Santos.

Turboman ya tenía experiencia en el fútbol brasilero, debido a que anteriormente había vestido los colores de Gremio.

Foi o primeiro gol do atacante chileno com a camisa alvinegra.



