Locura en Argentina por partidazo de Pablo Solari en Copa Libertadores

Pablo Solari fue la gran figura de River Plate ante el Inter de Brasil por los octavos de final del torneo continental. La prensa del otro lado de la cordillera se rindió ante el delantero que brilló en Chile.

El ex Colo Colo le concedió una entrevista a ESPN tras el duelo: “Martín (Demichelis) me da confianza, me dice que juegue libre y tranquilo. Que ayude a mis compañeros, obviamente ellos vienen haciendo un trabajo bárbaro. Estoy para aportar donde me toque”, comenzó Solari.

"Entré pensando en ayudar a mi equipo a sacarlo adelante. Bueno, más allá de que gracias a dios me tocó hacer los goles, hay un trabajo de todos mis compañeros. Las únicas felicitaciones son para todo el equipo, que se lo merece”, añadió Pablo Solari.

"Sabíamos que Inter es un equipo durísimo, que no nos iba a hacer fácil la serie. Y nada, se planteó de esa manera”, aseguró.

“Nos quedamos con una espinita porque capaz que podríamos haber sacado más diferencia. En esta fase, contra estos grandes rivales, se hace más difícil”, afirmó el “36”,

La reacción de la prensa trasandina

El Diario Popular indicó: “Solari no te abandona. River lo dio vuelta y venció 2-1 a Inter con dos goles de Pablo Solari, que ingresó en el segundo tiempo”.

Diario Olé por su parte expresó sobre el ex albo: “Solari superstar. Entró cuando Rochet era invencible, hizo los dos goles con los que River le dio vuelta el partido a Inter y enloqueció a los hinchas”.

Crónica mencionó lo siguiente: “No lo dejó Solari. River sufrió y terminó festejando. Dos apariciones del delantero, que había ingresado minutos antes, pusieron el 2-1 definitivo antes Inter, que lo deja con toda la confianza para cerrar la serie de la Libertadores en Porto Alegre”.

El popular Clarín apuntó a que: “River lo dio vuelta a tiempo. El 2-1 ante Inter de Porto Alegre, con doblete de Solari, le da confianza para la revancha en Brasil por octavos”.

El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol.

El chico de las poesías, atentamente, tu servidor. 🫡 pic.twitter.com/RjzTe71WuD — River Plate (@RiverPlate) August 2, 2023