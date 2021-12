Locura en España por "triunfazo" del Betis de Pellegrini ante el Barcelona

Locura en España tras el triunfo de El Real Betis de Manuel Pellegrini que sigue mostrando un alto nivel, dio el gran golpe de la jornada en España y derrotó por 1-0 al Barcelona de Xavi en el Camp Nou.

Gracias a este resultado, Real Betis quedó momentáneamente en el cuarto lugar con 30 puntos, a seis del liderato que posee Real Madrid, que debe jugar todavía su encuentro ante la Real Sociedad.

Barcelona en tanto, quedó séptimo con 23 unidades, lejos de la cima de la tabla y sufriendo con otro traspié en la presente campaña.

Xavi Hernández analizó la derrota ante del Bracleona: "Cuando mejor estábamos, ha llegado el gol, de una contra. Hay que ser más tácticos. En una contra no te pueden pillar. Sabíamos de sus transiciones. Llevábamos unos minutos buenos. Es demasiado castigo para el partido que hemos hecho. Es una derrota que duele. En casa. Teníamos una buena línea, pero así es el fútbol. Hay que dominar más los partidos. Hay que parar esa contra. Son situaciones que hay que controlar. Ha sido injusto. Este es el Barça que queremos, pero hay que mejorar. Hay que ser más listos tácticamente. El miércoles hay otra final. No nos podemos permitir fallar más. Pero creo que la segunda parte ha sido buena".

El DT destacó el juego de los dirigidos por Pellegrini: "Ellos han jugado bien. Ellos han jugado un 4-2-3-1 en ataque y en defensa con dos puntas. Hemos cambiado. Hemos dominado en la segunda. Pero ese gol no podemos permitirlo. Lo hemos hablado. Lo hemos repasado en vídeo. Sabíamos de sus transiciones. Hemos de mejorar muchas cosas. El partido era para ganarlo, y no sólo no lo ganas sino que lo pierdes. Nos cuesta marcar. Y el gol me molesta mucho porque es un error nuestro. Se nos ha escapado por un fallo nuestro ante un rival directo. No es casualidad que esté arriba. Pero hay que seguir y cambiar el chip. Pero la afición debe irse orgullosa hoy a casa, hemos hecho una muy buena segunda parte.Ya se acabó la flor y se acabó todo".

LOCURA EN LAS REDES SOCIALES:

Se acabó el partido ⚽💚

¿Por qué perdió el Barça?

El partido táctico del Manuel Pellegrini es una másterclass para entrenadores principiantes.

Y poner a Memphis en banda en un error garrafal — ElRaroDeLaClase (@ElRaroDeClasee) December 4, 2021

Admiración máxima hacia uno de los mejores entrenadores que he visto. Me da igual el palmarés que tenga, pero Manuel Pellegrini es TOP.



CHAPEAU👏🏽 #BarçaBetis pic.twitter.com/Fv4chuV3T3 — CRUYFFERO (@Cruyffero) December 4, 2021

@RealBetis Qué grande eres Manuel Pellegrini, entrenador de prestigio, entrenador de verdad. Qué grande eres Manuel Pellegrini, gente buena de verdad. Cofrades a la calle, Manuel Pellegrini ya va a ser que lleve al Betis a ser campeón de la liga española ya. — Juan Antonio Campos (@JuanAnt321) December 4, 2021

Qué grande eres Manuel Pellegrini, entrenador de prestigio, entrenador de verdad. Qué grande eres Manuel Pellegrini, gente buena de verdad. Cofrades a la calle, Manuel Pellegrini ya va a ser que lleve al Betis a ser campeón de la liga española ya. — Juan Llamas (@JuanLLamas3) December 4, 2021

