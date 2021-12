Locura en Argentina por rumor que vincula a Alexis con River Plate

Locura en las redes sociales tras el rumor que que comenzó a viralizar al otro lado de la cordillera y que tiene como protagonista al "Niño Maravilla".

En Italia la prensa sigue en la línea de buscarle nuevo club a Alexis Sánchez, considerando su irregular rendimiento y lesiones, vinculando hasta moneda de cambio en River Plate.

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, comentó en la prensa italiana que no existe ningún acercamiento ni negociación vigente entre el cuadro lombardo

"¿Alexis Sánchez en la negociación por Julián Álvarez? Bonita broma", sentenció el dirigente argentino.

El formado en Cobreloa ya tuvo un paso por la banda sangre y los medios e hinchas explotaron en Twitter con el rumor:

¿TE IMAGINÁS EL NUEVO RIVER CON JUANFER, JULIÁN ÁLVAREZ Y ALEXIS SÁNCHEZ JUNTOS? ⚪🔴@DistasioNicolas con info en #HalconesyPalomas para atar cabos y entusiasmarse ⚽



¿Te gustaría?🤔 pic.twitter.com/bwLqE84OzT — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 30, 2021

#River El Inter viene por Julián: ofrecería a Alexis Sánchez a cambio del delantero 🔵⚫️



Según medios italianos, el Nerazzurri querría involucrar al chileno ex-Millonario en las negociaciones por el goleador del campeonato. ¿Qué te parece? ⬇️ pic.twitter.com/DjZQJWfQBa — TyC Sports (@TyCSports) November 30, 2021

Si River quiere ganar la Libertadores 2022, Gallardo tiene que ser el entrenador y la delantera debe ser Alexis Sánchez - Julián Álvarez. Nada de trueque. — Facundo Brignolo (@FacundoBrignolo) November 30, 2021

JULIÁN POR ALEXIS

👉 Desde Italia aseguran que Alexis Sánchez podría ser una carta fundamental para que Inter pueda negociar por Julián Álvarez en este mercado de pases. El futbolista chileno ya tuvo un paso por El Más Grande entre 2007 y 2008.https://t.co/d4dH7y6gCv — River desde la tribuna (@RDLTok) December 1, 2021

PROGRAMACIÓN FECHA 34

Sábado 4 de diciembre

- Everton vs. Universidad Católica 18:00 horas

- Deportes Antofagasta vs. Colo Colo, 18:00 horas

- Palestino vs. Ñublense, 18:00 horas

- Unión Española vs. Cobresal, 21:00 horas

Domingo 5 de diciembre

- Universidad de Chile vs. Unión La Calera, 18:00 horas

- Deportes La Serena vs. Santiago Wanderers, 18:00 horas

- Huachipato vs. Deportes Melipilla, 18:00 horas

- Audax Italiano vs. Curicó Unido, 18:00 horas

Libre: O'Higgins.



Las cuatro "finales" que le quedan a Chile en las Eliminatorias

- Chile vs Argentina, Santiago, jueves 27 de enero

- Bolivia vs Chile, La Paz, martes 1 de febrero

- Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

- Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.