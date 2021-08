Locura en las redes sociales por debut de chileno en la NFL

Locura en twitter por el debut histórico de Sammis Reyes en la NFL este jueves, en el duelo en el que su equipo, Washington Football Team, cayó por 22-13 en su visita a New England Patriots en la pretemporada de la liga estadounidense de fútbol americano.

Con el número 80 en su espalda, el deportista nacional vio acción desde el segundo cuarto del partido, primero ubicándose en la posición de receptor y luego como bloqueador. Además, estando en cancha su elenco llegó a anotar un par de touchdowns, en el segundo y el cuarto periodo.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

Absolute mob scene (in a good way) as Washington players leave the field. Somebody threw Sammis Reyes a Chilean flag to sign pic.twitter.com/PwieWgMGPK