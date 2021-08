Locura en las redes por partidazo de Larrivey ante la UC

Locura total en twitter por los dos goles del delantero azul que fue fundamental triunfo de la ‘U’ ante Universidad Católica, la figura del clásico se robó todoas las reacciones.|

Universidad de Chile derrotó por 2-1 a Universidad Católica por la fecha 14 del Campeonato Nacional, dejando atrás una horrible racha que arrastraban desde 2018 al no ganar el clásico universitario.

"Cuando uno hace goles, en mi caso que soy finalizador, es porque mis compañeros me pusieron en esa situación. Los goles sirven para sumar puntos y este era un partido muy especial para todos, por lo que era importante ganar para colocarse en la parte alta de la tabla y sin duda un gran golpe anímico para todo lo que viene”, expresó ‘Larrigol’.

Además, aprovechó de hablar de la buena racha que lleva junto a la ‘U’, con siete partidos al hilo anotando goles. “El anotar goles o no nunca me lo tomé como un peso, sólo que antes no se había dado y estaba tranquilo. Así que ahora estoy contento con los goles, fundamentalmente porque sirve para que el equipo gane tras varios partidos sin ganarle a Católica”, sostuvo el delantero.

“Fue nuestro mejor partido de los últimos tiempos. Más allá del gol que nos hicieron que fue un error que no puede pasar, hay cosas que mejorar, pero hicimos un muy buen partido, partido inteligente, muy intenso. A pesar del error que no perdonaron, me parece que hicimos un muy buen partido”, finalizó.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES:

La humildad de Joaquin Larrivey es una de las claves de su gran momento. #UdeChile — Máximo 3 Toques (@Maximo3Toques) August 1, 2021

Aubert culiao, RENOVACIÓN YA! #VamosLaU pic.twitter.com/y2hnd4Z081 — ♡𝙂𝙖𝙗𝙧𝙞𝙚𝙡𝙡𝙖♡ (@GabSultana) August 1, 2021

Gracias San Joaquin Larrivey el dueño del área ⚽️💙#VamosLaU — Víctor Lobos (@VictorLobosVet) August 1, 2021

