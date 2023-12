¿Lo quieren en Colo Colo? Alfredo Stöhwing le responde a Arturo Vidal

Arturo Vidal termina su contrato con Athletico Paranaense y es por esto que su retorno a Colo Colo parece estar más cerca que nunca. Sin embargo el "King" también ha coqueteado con otros clubes, como por ejemplo Boca Juniors. Es justamente por este motivo que Alfredo Stöhwing le envió un mensaje al volante.

Y es que el bicampeón de América con La Roja ha dicho en muchas ocasiones que quiere retornar, pero que desde el club no ha recibido lo mismo. "No he visto las declaraciones. Lo queremos mucho, así que estaría equivocado", dijo el presidente de Blanco y Negro confirmando que en Colo Colo quieren tener a Vidal.

Luego, Stöhwing se refirió al estatus de Arturo en el Cacique. "Es un ídolo del club que todos lo queremos, lo admiramos, es probablemente uno de los tres mejores jugadores en la historia de Chile. Obviamente cómo no va a ser alguien considerado, esta es su casa", señaló antes de asegurar los tiempos que manejan para planear el 2024.

"Una vez que termine el Campeonato y de acuerdo a las peticiones del cuerpo técnico, la evaluación de la gerencia deportiva y a lo que determine el directorio, veremos la conformación del plantel para el próximo año. No hemos visto nada sobre eso, porque todas las cosas del plantel las vamos a ver una vez terminado el Campeonato y la Copa Chile", dijo mencionando el motivo por el que aún no se comunican con Vidal.

En ese mismo sentido, el mandamás de Blanco y Negro dijo que "hay un profesionalismo del club que se está tratando de instaurar y no corresponde hacer excepciones. Los jugadores que se contraten deben pasar por la evaluación del cuerpo técnico y la gerencia deportiva y no corresponde hacer excepciones sobre eso.