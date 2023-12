¿Lo pensará? Claudio Borghi analiza la opción de llegar a Colo Colo

Finalmente Colo Colo decidió no renovar el vínculo de Gustavo Quinteros en la banca del club, por lo que la misión encontrar entrenador ya comenzó en las oficinas del Estadio Monumental. Uno de los candidatos es Claudio Borghi, quien se refirió a la posibilidad de vivir un nuevo paso por el Cacique.

"No estoy proyectado para entrenar a Colo Colo ahora. Como dijo Lionel Scaloni, hay veces que se necesitan otro tipo de fuerzas", dijo el exentrenador albo en las pantallas de TNT Sports. Sin embargo, a pesar de esto el actual comentarista deportivo no descarta volver a dirigir en algún momento.

"A Colo Colo no lo volvería a dirigir ahora. Pero si me llaman de Argentinos Juniors no me podría negar", lanzó Borghi. Estas declaraciones evidencian claramente el cariño que le tiene a cada equipo, marcando diferencias en términos personales entre lo que genera el "Bicho" y el Cacique.

A pesar de esto, también aprovechó de destacar que se siente más vigente que nunca para reanudar su carrera como DT. "Estoy en la juventud de mi vejez. Voy a cumplir 59 años, todavía puedo dirigir", recalcó. Además, afirmó que "ofertas siempre hay, pero son muy vagas y pasajeras. Alguien te llama y te dice si quieres trabajar, pero sin saber el proyecto que tiene".

Es así como Claudio Borghi se desmarcó rápidamente de la lucha por ser el nuevo entrenador de Colo Colo. Sin embargo, el actual panelista de TNT Sports no descartó volver a dirigir en algún momento de su vida, además de afirmar que este podría llegar ahora en caso de que lo llamaran desde Argentina.