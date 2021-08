Lo aman y lo odian: Hinchas albos hacen tendencia a Gabriel Costa

Lo aman porque es el máximo asistidor de Colo-Colo, pero lo odian por la gran cantidad de goles que se pierde.

“Feliz, contento por el triunfo, entramos en un partido difícil, ellos venían jugando bien, tienen buen equipo. Tuvimos la mentalidad de seguir en el mismo camino, con esa preparación para ganar todos los partidos. Presionamos hasta el último minuto y nos queríamos llevar los tres puntos”, dijo a TNT Sports tras ser elegido figura del duelo.

Sobre el gran juego albo, comentó que: "la unión, las ganas, la preparación del día a día, en las concentraciones, lo mental, lo físico. Hay que seguir, descansar, se nos vienen partidos difíciles”.

“Feliz, orgulloso, me he preparado tanto para estar en Colo Colo, jugar bien y tener una oportunidad en la selección. Lo voy a disfrutar. Me he preparado siempre, ahora se me dan las cosas, el nivel personal y del equipo. Me pone contento”, dijo sobre su nómica a la selección peruana.

LOS HINCHAS SE MANIFESTARON:

Jajajajaa foto pa wena! Pero puta que nos hace pasar rabias Gabriel Costa, siono? Filo, ganando todo el resto pasa a segundo plano #VamosColoColo paso a paso 🤟🏻 pic.twitter.com/Vgsmh4BBOc — Cristóbal (@Cristobalvalpo) August 21, 2021

"Tu amor me hace fuerte, tus puteadas IMPARABLE"



GABRIEL COSTA pic.twitter.com/6a4u2m5HTv — Samuel Ortega F. (@SamuelOrfu) August 21, 2021

Basilio Gabriel Costa. El Mejor jugador del torneo — CSD Colo-Colo Boxeo (@CSD_CC_Boxeo) August 21, 2021

ESTÁS ENFERMO DE LA CABEZA GABRIEL COSTA, HORRIBLE Y EXTRAORDINARIO JUGADOR AL MISMO TIEMPO, COMO TE ODIO Y AMO PERUANO HERMOSO Y FEO 🥰 — Naruto Albo 🌞 (@LeonidasKing8) August 21, 2021

Hasta los compañeros saben que hay que hacerle daño a Gabriel Costa para que regale magia. Te "odio" (guiño guiño) Basilio hermoso pic.twitter.com/YYnb1oRVpv — Gatonzio (@Gatonzi0) August 21, 2021

FECHA 17 DEL TORNEO NACIONAL

Sábado 21/08

Santiago Wanderers vs La Serena – Estadio Elías Figueroa – 11:30 horas.

Ñublense vs Palestino – Estadio Nelson Oyarzún – 14:00 horas.

Colo Colo vs Antofagasta – Estadio Monumental – 16:30 horas.

Curicó Unido vs Audax Italiano – Estadio La Granja – 19:00 horas.

Domingo 22/08

Cobresal vs Unión Española – Estadio El Cobre – 11:00 horas.

Melipilla vs Huachipato – Estadio La Pintana – 14:00 horas.

La Calera vs U. de Chile – Estadio Nicolás Chahuán – 16:30 horas.

U. Católica vs Everton – Estadio San Carlos de Apoquindo – 19:00 horas.

O’Higgins que se posiciona en el puesto 13 con 20 puntos, quedará libre esta serie.