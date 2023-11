Llueven críticas sobre Ministra de la Mujer: "Se fue al chancho"

Estos últimos días, la decisión de Christiane Endler de retirarse de la selección chilena de forma definitiva a conmocionado al deporte nacional, ya que no sólo no se esperaba este anuncio, sino que lo hace en la previa del duelo por el oro panamericano. Esta situación generó diversas opiniones sobre la arquera, lo que motivó que Antonia Orellana, Ministra dela Mujer, saliera a defender con todo a la portera nacional.

"Jugadores históricos, a quienes tuve que googlear para encontrar sus logros, diciendo que no es la mejor del mundo. Lo es y el mundo lo sabe, es una pena que Chile no", fueron las palabras de la Ministra de la Mujer a través de sus redes sociales. Estas declaraciones le significaron un gran número de críticas desde distintos sectores del mundo deportivo, sobre todo por su rol como un autoridad de gobierno.

El periodista Rodrigo Herrera, no está de a cuerdo con estas declaraciones que según él solo buscan atacar. "Me parece que no es correcto que las autoridades se hagan cargo de descalificaciones con acciones similares a esa, se va al chancho. Paga la descalificación de Óscar Wirth y ese tipo de empates nunca son buenos y con mayor énfasis cuando se trata de un ministro de estado que tiene que asumir otra postura".

Con respecto a lo mismo, el Colegio de Entrenadores también salió a criticar las declaraciones de la Ministra de la Mujer. "Ella no puede tomar partido por nada, si todos no tenemos la misma opinión. El fútbol femenino, las mujeres en este caso, pueden opinar del fútbol masculino y al revés, pero con respeto y la posición que tiene cada uno. Entrar en este juego de hombres y mujeres es peligroso y no corresponde a una autoridad".

Finalmente, otro que también fue bastante crítico fue Manuel Suárez, ex ayudante de Juan Antonio Pizzi. "Es popular pegarle a Tiane Endler porque genera mucha empatía y mucho favor en los hinchas por su currículum deportivo, pero así también se comienzan a aprovechar del resto y hablar bien de la Tiane como el caso de la Ministra que es para hacerse un poco más popular", señaló en conversación con Radio La Clave.