El defensor italiano recibió el ataque de los fans del King en su cuenta personal de Instagram.

Hace un par de días, el zaguero no tuvo pelos en la lengua en decir que el ex volante chileno tiene problemas con el alcohol, sin embargo, estas palabras no cayeron nada de bien en los admiradores del King.

La entrevista de Giorgio Chiellini revelaba un anécdota en USA: “Estábamos en Miami la noche antes del último entrenamiento antes de partir, en libertad . A la mañana siguiente, Arturo no se veía por ninguna parte. Estaba en la cama y tuvieron que derribarlo por la fuerza. Ese día también probamos el nuevo material de capacitación, estábamos todos vestidos de negro y tenía 40 grados: el Sr. Conte no podía esperar a que Vidal en ese estado se rindiera, se pusiera rojo y le diera un castigo ejemplar“, relató.

Los fans de Arturo Vidal se fueron a las últimas fotos de Giorgio Chiellini en Instagram para llenarlo de un emoji que representa "el sapeo".

Además, muchos acudieron también a una de las frases típicas del King en sus redes sociales: "no me olvido de ti, sapo".

Revisa la imágenes acá: