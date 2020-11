¡Llegó el día! WWE confirmó la fecha para el retiro definitivo del Undertaker

Por medio de un comunicado oficial, la empresa de lucha libre dio a conocer cuándo será el último combate del histórico peleador que cumplirá 30 años de carrera.

Llegó el día que ningún fanático del wrestling quería que pasará, y es que finalmente la reconocida empresa estadounidense de lucha libre, WWE, le ha puesto fecha definitiva al retiro del luchador más grande de su historia: The Undertaker.

A través de un comunicado oficial, la compañía de entretenimiento deportivo informó que el próximo domingo 22 de noviembre, en el evento Survivor Series, el "enterrador" tendrá su última aparición dentro del cuadrilátero.

La fecha será cuando se cumplan 30 años de su debut absoluto en WWE. La superestrella más icónica de la lucha libre mundial dirá adiós en el evento donde comenzó su prolífica trayectoria, en la que conquistó siete veces el título mundial, siete veces campeón en parejas, una vez campeón hardcore y ganador del Royal Rumble del 2007.

El adiós de Undertaker

Si bien no se ha especificado si es que tendrá o no un combate final, tomando en cuenta que no lucha desde Wrestlemania 36, donde derrotó a AJ Styles en una Boneyard Match, la empresa dio a conocer las actividades que realizarán en marco de esta despedida.

A través de su plataforma de streaming, WWE Network, se exhibirán los documentales Meeting The Undertaker y WWE Untold: The Phenom and The Legend Killer, sobre su feudo con el actual campeón Randy Orton; además de la exhibición de The Mortician: The Story of Paul Bearer, que rememora al clásico acompañante del Enterrador, que se estrenará este domingo 8 de noviembre y Brothers of Destruction, que se estrenó en octubre en el Festival de Cine de Austin.

También habrá otras activaciones, como el reto Undertaker en TikTok, filtros en Instagram y lentes en Snapchat, dos productos exclusivos Funko disponibles sólo para Amazon y apariciones en programas como The Tonight Show con Jimmy Fallon, y tras el evento será entrevistado por otro ícono de WWE, como Stone Cold Steve Austin, para su programa Steve Austin's Broken Skull Sessions.

El evento Survivor Series, donde se despedirá The Undertaker, se llevará a cabo este domingo 22 de noviembre, y podrá ser seguido a través de la plataforma oficial de streaming de la empresa, WWE Network.