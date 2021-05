¿Llegará Amor? La formación de Colo Colo para vital partido ante Huachipato

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, ya tiene lista la oncena que saltará a la cancha para buscar los tres puntos contra Huachipato.

Colo Colo viene de dos caídas consecutivas muy duras, tras un 5-1 ante Ñublense y un polémico 2-1 en contra con Palestino en el Estadio Monumental. Sin embargo, este fin de semana los albos vuelven a la cancha y quieren hacerlo con un triunfo ante un siempre complejo Huachipato.

Ante eso, el director técnico Gustavo Quinteros ha trabajado en la semana con la cabeza puesta en el partido ante los “Acereros”. El cuadro de Talcahuano llega sentido al partido, después de perder 5-0 con Rosario Central en la Copa Sudamericana. Y el estratega ya tendría lista la oncena titular.

La principal duda del argentino nacionalizado boliviano está en la zona defensiva del “Cacique”. Esto porque el refuerzo argentino, Emiliano Amor, pide camiseta de titular para hacer su debut. Pese a eso, Quinteros respalda al juvenil Daniel Gutiérrez y se mantendrá en el equipo titular.

El zurdo formado en Macul no tuvo un buen rendimiento ante el cuadro árabe, contra quienes cayeron en medio de una polémica. Y el ex DT de la UC le dará su confianza y no lo moverá, por lo que acompañará a Maximiliano Falcón en la defensa.

Junto con eso, el recuperado Martín Rodríguez ya está listo para regresar. Mientras que el capitán del “Eterno Campeón”, Gabriel Suazo, nuevamente irá como lateral izquierdo. Sobre todo después de la lesión del sueco-chileno, Miiko Albornoz.

De esta manera, Colo Colo saltará a la cancha del Estadio CAP de Talcahuano con Brayan Cortés; Jeyson Rojas, Maximiliano Falcón, Daniel Gutiérrez, Gabriel Suazo; Cesar Fuentes, Leonardo Gil, Gabriel Costa, Martín Rodríguez; Marcos Bolados e Iván Morales.

Los albos visitarán a Huachipato este domingo a partir de las 15:00 horas, en un partido válido por la octava fecha del Campeonato Nacional 2021.