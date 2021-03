Llegada de Jorge Valdivia a Unión Española se cayó y terminó en escándalo

El mediocamista chileno, Jorge Valdivia, no llegará a Unión Española y desde el club hispano lo calificaron como una persona poco profesional.

A pesar de que todo parecía indicar que Jorge Valdivia llegaría a reforzar a Unión Española, todo tuvo un repentino vuelco y finalizó con escándalo. Esto porque dejó esperando al cuerpo médico, ya que no llegó a realizarse los exámenes médicos necesarios para sumarse al club. Pese a eso, el jugador realizó sus descargos y explicó los motivos que tuvo para no llegar.

El gerente general de Unión Española, Luis Baquedano, confirmó el conflicto en conversación con RedGol. "Ya no está listo, no cumplió su palabra. Estábamos cerrados,faltaban los exámenes y firmar el contrato cuando dijo que no", explicó.

"(No dio) ninguna explicación. La postura nuestra es que cuando un jugador no cumple su palabra y deja plantadaa una institución como la de nosotros, con la que estaba cerrado, la conclusión que uno saca y queda claro es que no era un buen elemento", añadió el directivo.

Sobre lo mismo, Baquedano reconoció que "acá buscamos a buenos futbolistas y verdaderos profesionales. Él nos demostró de queno es un buen elemento para nosotros".

Tras las ácidas declaraciones del gerente general hispano, Jorge Valdivia no tardó en salir a responder a través de sus redes sociales. "Teníamos un acuerdo económico que consistía en que, por x minutos por partidos jugados, me rendiría un valor adicional a mi renta líquida mensual de 1,5 millones ofrecida por Luis Baquedano. Ese sería mi sueldo: 1 millón 500 mil pesos".

"Adicional venían el estímulo por partidos jugados (35 minutos) hasta ahí todo bien. Pero mi pregunta fue la siguiente:¿Sin estar yo lesionado o sin ningún inconveniente para jugar (quelo más importante era el tema lesión)y al entrenador en este caso Jorge Pellicer, estimaba que yo debía o el pensaba que no debería jugar un cuarto partido seguido, y descansar o cuidarme para el siguiente partido al ya mencionado, que pasaría con mi bonificación por partido jugado?", complementó.

Sobre lo mismo, confesó que "quiero decir, sin estar lesionado, cuál sería la justificación para no recibir tal bonus. Considero que si la mayor preocupación era una lesión, nada justificaba para mi pensamiento, que no se me pagara el bonus si el entrenador decidía darme un partido sin yo pedirlo”.

“También pregunté que pasaba en el caso que si entraba de titular y a los 15 minutos de partido había un golpe ocasionado por un rival, ya sea el arquero en un córner, jugada dividida, y por tal golpe, por obligación y no por un problema propio de lesión, debía salir reemplazado rápidamente con 10 o 15 minutos de partido", agregó.

Pero eso no fue todo, ya que el “Mago” volvió a disparar con respecto al polémico bono. A lo que informó que "autoritariamente, se me señaló, que no era problema de ellos. Y que no se me pagaría. Entonces yo consideré que estaban siendo injustos en este tema, donde la culpa de una lesión no sería generada, repito, por un problema físico personal".