¿Llega al Superclásico? Almirón revela la situación física de Arturo Vidal

Colo Colo inicia una semana importante pensando en los objetivos del club para la actual temporada. Primero los albos deben sortear un complejo duelo en Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense, y solo cuatro días después protagonizarán un nuevo Superclásico ante la U. Es por esto que la condición física de Arturo Vidal tiene a todos alarmados.

Fue el propio Jorge Almirón quien sacó despejar las dudas sobre la situación del "King". "Llegará bien, estamos dosificando. Lo estamos cuidando. Ante Godoy Cruz otro jugador no llega, él lo hizo hasta donde pudo. La idea es no seguir sumando minutos así y hacerlo más prolongado, así que esperamos que pueda llegar", dijo Almirón en rueda de prensa.

A pesar de no confirmar su presencia para el partido de Copa Libertadores, el entrenador aseguró que jugará ante la U. "Si Arturo no llega al 100, para no seguir prolongando la lesión, el domingo de seguro estará. El clásico no se lo perderá por nada, así que si no es el miércoles, el domingo", agregó Almirón.

Arturo Vidal sigue recuperándose de sus problemas físicos.

Recordar que Vidal arrastra dolencias musculares desde la serie ante Godoy Cruz por Copa Libertadores. El "King" salió lesionado en el duelo de ida y en la vuelta solo pudo disputar 45 minutos, motivo por el que está entre algodones para poder disputar al menos el próximo Superclásico ante la u en el Monumental.

Es así como fue el propio Jorge Almirón quien salió al paso para aclarar la situación física de su pupilo, quien es pieza fundamental para el esquema que busca replicar en Colo Colo. Esta semana será clave para analizar los avances en la dolencia de Vidal, la cual es clave llevarla de buena manera para no tener problemas futuros.