¿Llega al Superclásico? Almirón explica su decisión con Arturo Vidal

Arturo Vidal ha estado entre algodones durante las últimas semanas por una lesión musculare que lo tiene alejado de las canchas. El "King" no ha podido ser opción para Jorge Almirón ni en el Campeonato Nacional ni en Copa Libertadores, motivo por el que el entrenador aclaró su situación a solo días del Superclásico.

El DT no dejó ni en la banca al volante para el duelo de Copa Libertadores y explicó su decisión. "Yo decidí que no juegue para no arriesgarlo, para que en un par de días más ya pueda estar con más seguridad", señaló el entrenador albo en la conferencia de prensa tras igualar con Sportivo Trinidense.

En ese mismo sentido, el exDT de Boca Juniors agregó que "sí, esperemos que el domingo esté Arturo. Queríamos ganar, se vio, por ahí no es tan fácil. Tal vez equivocamos los caminos en algún momento, pero la intención de ganar siempre estuvo, de ser protagonistas. No se pudo ganar pero es un buen resultado de visitante y ahora enfocarnos en el domingo ".

Arturo Vidal no estuvo ni en la banca en Copa Libertadores.

El entrenador del Cacique también se tomó su tiempo para hablar del Superclásico ante la U, donde los albos intentarán mantener la racha histórica. "La sensación siempre es intentar ganar en todos lados. El domingo somos locales y se va a llenar el estadio si nos permite la organización", dijo para concluir.

Es así como Jorge Almirón aclaró la situación de Arturo Vidal y explicó porqué no estuvo ni en el banco de suplentes en Copa Libertadores. El "King" está entre algodones por su lesión muscular y lo guardaron especialmente para que pueda disputar el Superclásico ante Universidad de Chile.