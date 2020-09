Liverpool vs. Leeds United: Horario y dónde ver el duelo de la primera fecha de la Premier League

Este fin de semana comienza una nueva temporada de la Premier League.

Marcelo Bielsa y compañia tendrá en su primera jornada un duro partido que enfrentará al Liverpool de Jurgen Klopp ante el recién ascendido Leeds United de Marcelo Bielsa.

La máxima división del torneo inglés comenzará a las 8:30 del sábado cuando se enfrente el Fulham ante el Arsenal.

MIRA LA PROGRMACIÓN ACÁ:

08:20 Fulham vs. Arsenal

EN VIVO ESPN2 & ESPN Play en ESPN App

10:50 West Ham vs. Newcastle

EN VIVO ESPN2 & ESPN Play en ESPN App

13:00 Liverpool vs. Leeds

EN VIVO ESPN & ESPN Play en ESPN App

------ DOMINGO 13 ------

10:00 West Bromwich vs. Leicester

EN VIVO ESPN & ESPN Play en ESPN App

12:20 Tottenham vs. Everton

EN VIVO ESPN & ESPN Play en ESPN App

------ LUNES 14 ------

15:50 Brighton vs. Chelsea

EN VIVO ESPN2 & ESPN Play en ESPN App

