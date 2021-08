Lionel Messi se despidió este domingo del FC Barcelona con una emocionante conferencia de prensa en el Estadio Camp Nou, en la que rompió en llanto, y dejó en claro que hizo "todo lo posible" por continuar, aunque no aseguró lo mismo del club.

Consultado por si los catalanes hicieron todos los esfuerzos por retenerlo, la "pulga" dijo: "No sé. Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. El club dice que fue por LaLiga (problemas económicos). Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo".

" (El presidente, Joan) Laporta dijo que no se pudo por un tema de Liga. Escuché muchas cosas que se dijeron sobre mí. Hice todo lo posible para quedarme, era lo que quería. El año pasado no y también lo dije. Este año he hecho todo lo posible para quedarme y no se pudo", explicó la Pulga.

También, aclaró algunos rumores sobre su futuro: "Yo había bajado el 50 por ciento de mi ficha (de sueldo) y después no me pidieron nada más. Escuché por ahí que me habían pedido un 30 por ciento más y es mentira".

Lionel Messi se despidió de FC Barcelona con una emocionante conferencia de prensa en el Estadio Camp Nou

"Siento mucha tristeza de irme de este club, el que amo. No lo esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente y diciendo la verdad. El año pasado quería irme, pero ahora no".

"Aún no caigo en la realidad de que me voy, pero hay que aceptarlo", cerró el argentino.

When Messi cries, we all cry.

Big hug. ❤️ u Leo. pic.twitter.com/wAHhzWrkP3 — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Programación de la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2021

Sábado 7 de agosto. 15:00 hrs.: O'Higgins vs Universidad de Chile

Sábado 7 de agosto. 17:30 hrs.: Unión Española vs Ñublense

Sábado 7 de agosto. 20:00 hrs.: Universidad Católica vs Deportes La Serena

Domingo 8 de agosto. 12:30 hrs.: Santiago Wanderers vs Huachipato

Domingo 8 de agosto. 15:00 hrs.: Deportes Antofagasta vs Audax Italiano

Domingo 8 de agosto. 17:30 hrs.: Colo Colo vs Curicó Unido

Domingo 8 de agosto. 20:00 hrs.: Unión La Calera vs Everton

Lunes 9 de agosto. 11:00 hrs.: Cobresal vs Palestino