Lionel Messi sin filtro: “¿Estaban esperando que comenzara el partido?”

El astro argentino, Lionel Messi, estalló y exigió explicaciones tras la polémica suspensión del partido entre su selección y Brasil por Eliminatorias.

Gran impacto causó este domingo la suspensión del partido entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. Y es que las autoridades sanitarias del gobierno brasileños interrumpieron el partido en su comienzo para sacar a algunos jugadores argentinos, específicamente los que juegan en Inglaterra. Lo que no gustó nada a Lionel Messi.

Tras una larga y bochornosa discusión, los jugadores trasandinos abandonaron la cancha del Arena Corinthians. Sin embargo, el “10” de la “Albiceleste” volvió al terreno de juego para exigir explicaciones con respecto a la inesperada determinación.

Por eso, mientras discutía en la cancha se le pudo escuchar reclamar bastante molesto. "Hace tres días que estamos acá. Esperaron a que empezara el partido, ¿por qué no avisaron antes, por qué no fueron al hotel? Avisaban y listo. Nos esta mirando el mundo", disparó.

Por su parte, el técnico trasandino, Lionel Scaloni, reconoció que "me pone muy triste, ni busco culpables, la verdad. No era el momento para hacer esto, era una fiesta del fútbol... y termina en esto. Somos las víctimas, Brasil quería jugar también. Nadie nos avisó de que no podíamos jugar este partido con esos jugadores".

Para finalizar, también fue el presidente de la Federación de Argentina, Claudio “Chiqui” Tapia, quien se refirió a la polémica. "Es una imagen lamentable para el fútbol. Cuatro personas sin barbijos interrumpieron el partido. Nos regresamos a Argentina".

Ahora, seguramente habrá que esperar a la determinación que tome la FIFA en conjunto con la Conmebol para reanudar este encuentro. Cabe destacar que este partido correspondía a la triple fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.