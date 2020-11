Lionel Messi está “cansado de ser siempre el problema en Barcelona”

La estrella del FC Barcelona, Lionel Messi, fue consultado por la prensa sobre las polémicas declaraciones del tío de Antoine Griezmann.

Un amargo regreso tuvo Lionel Messi tras jugar Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina. Además de recuperar solo cuatro puntos de seis posibles, el astro argentino tuvo que enfrentar un incómodo momento tras regresar a Barcelona, donde se enfocará en buscar la cima de La Liga de España con el cuadro blaugrana.

El capitán y referente de los culés, al momento de salir del aeropuerto, fue interceptado por un gran número de periodistas. Uno de ellos, le consultó a Leo sobre los polémicos dichos del tío de Antoine Griezmann, quien culpó al crack argentino por el mal nivel de su sobrino.

En ese instante, Messi se indignó y respondió a la consulta del profesional de las comunicaciones. El “10” afirmó estar harto de siempre tener responsabilidad en todo lo que ocurre en el equipo catalán.

“Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club. Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí uno de Hacienda, esto es una locura“, aseguró el goleador histórico blaugrana, apenas desembarcó en el aeropuerto de Barcelona.

Cabe destacar que Messi, responde a los dicho de Emmanuel Lopes, tío de Griezmann que en conversación con una radio francesa le dio con todo a uno de los mejores jugadores de la historia.“Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí… Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil“, expresó en ese momento.