Lionel Messi, capitán de Argentina, analizó su triunfo en Brasil por la Copa América, el actual jugador del PSG de Francia sigue disfrutando el título continental.

"Cuando ganamos, no lo podía creer. Lo soñaba tanto que ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Sinceramente lo disfruto más ahora cuando veo la imagen que en ese momento que estaba ido y paralizado", sostuvo el ahora jugador de París Saint Germain.

"Saber que no somos los mejores del mundo es un punto de inflexión para nosotros. Ahora lo que queremos es utilizar este envión para terminar de crecer como equipo", agregó en una entrevista telefónica con el canal ESPN.

"Por fin unas vacaciones felices desde el primer día al último, siempre me tocaba sin conseguir el objetivo y los primeros 15 días eran amargados, sin ganas de nada", añadió.

Lionel Messi, capitán de Argentina, analizó su triunfo en Brasil por la Copa América, el actual jugador del PSG de Francia sigue disfrutando el título continental.

Con respecto a sus sensaciones tras el título, el rosarino reflexionó: "Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta. Hay que empezar reconociendo que no somos los mejores de mundo. Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores".

El astro argentino tuvo un gesto con su seleccionador Lionel Scaloni y expresó que "tiene gran mérito de todo esto. Fue el que agarró en un momento complicado a la Selección, que creyó y de a poquito se fue armando. Siempre supo lo que quería".

"Después de tanto sufrimiento, levantar algo con la selección fue especial... Hubo una parte del periodismo que me trataba de fracasado y que no sentía la camiseta".



✍️Lionel Andrés Messi en F90. pic.twitter.com/8IEDDGt3sh — VarskySports (@VarskySports) September 8, 2021

Así se jugará la fecha 21 del Campeonato Nacional:

DOMINGO 12 DE SEPTIEMBRE

Santiago Wanderers vs Cobresal, 15:00 horas, Estadio Elías Figueroa.

Audax Italiano vs Unión La Calera, 17:30 horas, Estadio El Teniente.

Curicó Unido vs Universidad Católica, 20:00 horas, Estadio La Granja.

LUNES 13 DE SEPTIEMBRE

Ñublense vs Huachipato, 16:30 horas, Estadio Nelson Oyarzún.

Unión Española vs Universidad de Chile, 19:00 horas, Estadio Santa Laura.

MARTES 14 DE SEPTIEMBRE

Deportes La Serena vs O'Higgins, 14:00 horas, Estadio La Portada.

Colo Colo vs Everton, 19:00 horas, Estadio Monumental.

MIÉRCOLES 15 DE SEPTIEMBRE

Palestino vs Deportes Melipilla, 16:00 horas, Estadio Municipal de La Cisterna.