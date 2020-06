El periodista argentino acusó al delantero de ser parte del plantel que "le hizo la cama" al estratega.

Luego de las burlas que el delantero de la selección Sergio Agüero realizó en un Instagram Live por una celebración de Jorge Sampaoli en el pasado Mundial de Rusia 2016, Martín Liberman no se guardó nada y lanzó toda su artillería contra el ariete de Manchester City.

El 'Kun', en los últimos días, criticó a través de uno de sus videos directos la forma en la que Sampaoli festejó el gol de Marcos Rojo ante Nigeria en el Mundial, diciendo: "¿Qué haces?, ¿qué estás haciendo, señor?, ¿a dónde vas?, ¿a dónde vas? Corre para el lado, donde estamos nosotros. ¿A dónde vas corriendo para el otro lado?, ¿a dónde vas?, ¿qué haces?, ¿pero qué haces?". Para luego agregar "antidoping ahí, ¿no? Debería haber antidoping para los entrenadores, digo, ¿no?".

Estos dichos generaron la furia del periodista, quien en su editorial de La Oral Deportiva, de Radio Rivadavia, hizo pebre al goleador.

"A mí me hablas de Goycochea, Simeone, Batistuta, Caniggia, y se me pinta un lagrimón. Me hablas del' Kun' Agüero, Messi, Lavezzi, Mascherano, y es como si me estuvieras hablando de la selección de Marruecos. A mí, particularmente, no me pasa nada en especial, lo que no significa que no reconozca el mérito de los muchachos, que han llegado a lugares importantes", comenzó diciendo.

"Llevaron a la Argentina otra vez a una final del mundo, lograron que la selección juegue finales de Copa América... Pero si hay una cosa que debiera hacer esta camada de futbolistas, es por lo menos tener cierta prudencia y no hacer chistes con algunas cuestiones. Cuando ellos abren la puerta, como hizo el chico Agüero, que como futbolista últimamente se ha convertido en un gran instagramer, cuando abre la puerta del Mundial 2018 y empieza a hablar haciéndose el gracioso... La verdad que no tiene gracia", añadió el también presentador de televisión.

"A los chicos les encanta porque es el 'Kun' Agüero. Si fuera sólo un instagramer se moriría de hambre... No tiene gracia. Los pibes dicen que es un fenómeno, e insisto, es el 'Kun' Agüero, si fuera el pizzero de acá a la vuelta tendría una sola vista su video. Es el 'Kun' Agüero y tiene millones. Agüero hoy atraviesa una confusión de sentirse influencer", aseguró Liberman.

"El 'Kun debería saber que para cargar a alguien tienes que estar limpio. Lo que hizo el plantel argentino con el entrenador Sampaoli en la oportunidad del Mundial de Rusia, no se hace. Tomarle el equipo en esa rebelión carapintada (sic), esos subversivos sin armas, que le toman el equipo a Sampaoli con Messi y Mascherano que tomaron la palabra esa noche, y le dicen 'a partir de ahora el equipo lo armamos nosotros', Agüero estaba al lado... La verdad que, por lo menos, un poquito de prudencia", expresó.

"Teniendo en cuenta que le hiciste la cama al entrenador, que lo limpiaste... Yo no digo que fueron para atrás, no querían perder para que Sampaoli se fuera, ustedes querían ganar y sentían que con el técnico no podían. Pero, ¿saben qué? Ya tendrán tiempo de estudiar y ser entrenadores, el que estudió y era el entrenador de Argentina en Rusia era Sampaoli", agregó

"Parecía que era 'ellos y nosotros', en pleno Mundial, antes de jugar con Nigeria. Tal vez sientan que dio resultado porque le ganamos de pedo, con Marcos Rojo y una volea con su pierna menos hábil faltando dos minutos. De casualidad total. Ese gran equipo que armaron ellos terminó ganando de casualidad con un gol de Marcos Rojo. Digo de casualidad porque cuéntenme cuántos goles metió Marcos Rojo de volea, con la derecha, en el punto del penal y faltando dos minutos", completó.

"Le tomaste la selección por asalto e hiciste lo que quisiste con él. Hoy tú sigues en la Selección, Sergio; y Sampaoli dirige Atlético Mineiro. Disfruta. Los pibes te aman, eres un recontra crack, todos te quieren, te ama el fútbol mundial. Serás recordado como uno de los mejores delanteros de equipo de la historia del fútbol mundial, detrás de Romario vienes tú, 'Kun'. Pero en la Selección... Nadie te va a recordar", cerró.