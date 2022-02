Leyenda del Liverpool contó detalles del frustrado arribo de Alexis a Los Reds

El inglés Steven Gerrard, ex futbolista y capitán de Anfield Road, reveló detalles inéditos de su intento por convencer al "Niño Maravilla" para que fichara por el Liverpool FC.

La situación ocurrió cuando el cuadro inglés andaba en busca del reemplazante de Luis Suárez.

“Todos los veranos era lo mismo: el club me decía qué objetivo lejano tenía en mente y luego, me pedía que me pusiera en contacto con él”, indicó “Stevie G” en Mi Historia, su autobiografía.

“Me esforcé mucho con Sánchez. Esperaba hacerlo montar la ola de nuestra fantástica temporada 2013-2014. Sabíamos que Arsene Wenger también estaba en su búsqueda, había ido a Brasil para tratar de convencerlo”, agregó.

“La manera en la que respondió fue genial. Su inglés era bueno y tuvimos algunos intercambios de mensajes. Cuando pensaba que estábamos llegando a alguna parte, Sánchez señaló de manera cortés, pero honesta, que sentía que mi carrera estaba llegando a su fin y que debía tener cuidado antes de firmar por el Liverpool”, complementó.

“No estaba seguro del futuro del club, tenía más confianza en el Arsenal. Yo aprecié mucho que él fue abierto y sincero para darme sus razones. Estar en Londres fue otro atractivo para él y su novia”, cerró el DT inglés.

Finalmente el goleador de la Roja fichó por el Arsenal, donde estuvo durante tres temporadas y logró un excelente campaña en 2016-2017, en la que anotó 24 goles en la Premier League.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.