Leyenda del Arsenal en picada contra Alexis Sánchez por confesión sobre Manchester United

Ray Parlour, histórico mediocampista del Arsenal, arremetió contra Alexis Sánchez por sus declaraciones sobre su estadía en Manchester United, donde reconoció que tras llegar a la primera práctica notó algo extraño desde el principio.

El ex futbolista criticó duramente a Sánchez despues del video que el futbolista chileno subió a sus redes sociales donde explicó que tras el primer entrenamiento en Old Trafford le preguntó a su representante si se podía romper el contrato para volver al Arsenal.

Parlour conversó con talkSPORT y disparó: "no puedo creer que quieras dejar un club después de una sesión de entrenamiento. Tienes que darte una oportunidad. Es un nuevo entorno y una forma de entrenar diferente a la del Arsenal".

“El Pelé de Romford” -como es apodado- ganó tres Premier League con los “Gunners” y aseguró que “eso no está bien. Esa mentalidad no debería tenerla un futbolista. Deberías decir: ese el Manchester United, uno de los clubes más grandes del mundo, y tengo que luchar por mi puesto y asegurarme de que trato de rendir como lo hice en el Arsenal”.

Tras eso, Raymond finalizó asegurando: “Y no debería reducirse a los salarios, pero él ganaba £560.000 a la semana y quería irse de inmediato. Tienes que trabajar duro. Puede que sea un estilo de fútbol diferente, puede que no le convenga, pero tienes que intentar conquistar a los hinchas, a los jugadores, a todos. Y eso es lo que no hizo", finalizó el ex mediocampista.