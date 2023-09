Leyenda de Colo Colo y partido con la U: "Ya no es tanto un clásico"

El Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo está pactado para el próximo sábado 2 de septiembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

“Te diría que de un tiempo a esta parte ya no es tanto un clásico entre Colo Colo y la U, porque hace más de 10 años que la U no le puede ganar a Colo Colo”, parte señalando Carlos Humberto Caszely a ESPN Chile.

El Chino agrega que “muchos no nacían, pero en mi época el partido entre Colo Colo y la U se convirtió en clásico durante los ochenta, por el público, ya que para esos partidos habían más de 70 mil personas en el estadio y ambos brindaban buen espectáculo”.

“Hoy día Colo Colo está muy superior a Universidad de Chile, a pesar de que en la tabla no se refleja mucho, la diferencia de cuatro puntos entre sí no muestra cómo es que juegan ambos equipos”, explicó el ex goleador.

El ídolo del cuadro popular no tiene dudas sobre el nivel de ambas escuadras: “nosotros vemos que Colo Colo llega hasta siete veces al arco por partido, si bien es cierto no convierte tanto, y a la U le está costando demasiado y por ahí creo que puede pasar este partido”.

"YA NO ES TANTO UN CLÁSICO"#SportsCenter Carlos Caszely entregó sus impresiones en la previa del duelo entre #UdeChile vs. #ColoColo y consideró que la diferencia de nivel entre ambos equipos es muy distante, tanto en esta temporada como en anteriores. pic.twitter.com/6z1kmKhrK2 — ESPN Chile (@ESPNChile) August 31, 2023

Formación de Colo Colo: La más probable formación de Gustavo Quinteros para enfrentar a la U será con Brayan Cortés en el arco; una línea de cuatro defensores con César Fuentes, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg.

Vicente Pizarro, Esteban Pavez y Leonardo Gil utilizarán la zona de volantes; para dejar en delantera a Jordhy Thompson, Damián Pizarro y Carlos Palacios.