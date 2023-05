Leyenda de Colo Colo perdió la paciencia con Damián Pizarro

Carlos Humberto Caszely, habló sobre los dos atacantes formados en el Cacique. el ídolo del club albo cree que Pizarro debe mejorar en muchos aspectos.

"Es un chico que lo veía en cadetes al igual como vi hace un tiempo a Iván Morales, que por físico hacían goles, tienen buen lomo, pero cuando grandes, cuando los empiezas a visualizar cómo juegan y cómo marcarlos, como no tienen habilidad de salir para un lado o para otro, para rematar al arco, porque no les enseñan, terminan dando vueltas“, señaló en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa.

“Me llamó un amigo argentino y me dijo que hablan de él que lleva nueve partidos sin hacer un gol, y un delantero de Colo colo con nueve partidos sin hacer un gol, ya no me gusta“, complementó el histórico “rey del metro cuadrado”.

Tras eso, el “Chino” también habla de otros canteranos chilenos: “También hablan del chico de la U que lo están vendiendo en millones de dólares -Darío Osorio-, y acá la prensa los agranda tantos que ellos se vuelven un poco locos, los entusiasman los empresarios con grandes cantidades de plata y se dejan estar, en el fútbol tienen que estar aprendiendo toda la vida, ellos no miran más arriba”, apuntó.

“El otro día hablaba con un tipo de Unión Española y le dije viste la final de la Champions y me dijo cuándo fue, yo dije que cómo vamos a tener gente que juega al fútbol si no miran fútbol, si no aman el fútbol”, complementó.

Caszely también repasó a Darío Lezcano. “Cuando llegó el chico que venía con la rodilla mala, ¿habrán hecho caso a los médicos que lo revisaron? La pregunta es entrevistar a los doctores, si lo revisaron o no, y cómo lo contratan, pasaron por arriba de los médicos (…) si revisan un jugador y viene con una rodilla mala los médicos deberían imponerse y decir que no nos conviene”, cerró.