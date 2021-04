Finalmente Aníbal Mosa decidió no vender sus acciones de Blanco y Negro (34,7%).

Lo anterior se debió a que el bloque opositor, comandado por Leonidas Vial, también sorprendió al inscribir su propio remate accionario (32,5%).

El mismo Vial lo ratificó a LUN: “mis acciones están en remate tal como lo vengo diciendo hace rato, esto no es un tonteo de ponerlas y después sacarlas, este es un remate real y el que quiera comprarlas lo puede hacer, no hay ningún problema”.

Consultado sobre si le molesta que Mosa compre sus acciones, manifestó: “No, en nada, Cuando pones a la venta no puedes calificar quién las venga a comprar“.

En el bando contrario por su parte, salió a hablar el asesor de Aníbal, Paul Fontaine, indicando que “si se va tu enemigo, no hablo como persona sino como accionista, estamos felices de que se vayan. Aníbal vendía porque estaba incómodo y su principal incomodidad se va, estamos felices. Vamos a esperar qué pasa en el remate del lunes y según quién compre, vamos a tener que juntarnos con esa persona”.

¿Está feliz Mosa? “Hablamos todo el día por Zoom. Ahora cambió, está que se va León, se va su enemigo y le gusta el fútbol“, lanzó.

¿Qué saca Vial con ponerlo un día antes? ¿Bloquear a Mosa? “Esto funciona así: nadie pone un remate si es que no hay un comprador más o menos conversado, porque si el remate queda desierto, ya la próxima vez tienes que listarlo un 15% menos, por ejemplo. No es gratuito lanzarse si la piscina no tiene agua, todos están mirando”.