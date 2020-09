El referente de los universitarios se refirió a la marca que obtuvo el delantero de Colo-Colo.

El ex jugador de 84 años conversó con el medio En Cancha sobre la comparación entre ambos "Tanques".

"Paredes ha anotado muchos goles y juega bien, además es mañoso, pero no me lo comparen con el Tanque. Carlos Campos fue mundialista, estuvo años en la Selección, ¿y qué ha hecho Paredes en la Selección? Casi siempre en la banca. Me niego a esas comparaciones cuando las escucho. Claro, hablo como amigo y como compañero de él, pero siempre voy a recordar que el Zorro Álamos nos decía: ustedes preocúpense de atacar por las bandas y tirar los centros, que ahí el Tanque se va a encargar. No hay comparación entre ambos", comenzó diciendo.

Respecto a la mala racha de la U con los albos, aseveró que: "Hay que esperar el momento. Colo Colo siempre ha tenido un equipo con más experiencia que nosotros, que sabe mejor cómo jugar los clásicos. Ahí siempre nos sacan ventaja y por eso digo que les demos algo de tiempo a los más chicos, que adquieran más rodaje".

Sobre el presente de la U, no tiene dudas: "Creo que todavía nos falta, no tenemos tanto plantel. Veo una mezcla de veteranos, pero también de jugadores jóvenes que todavía tienen que crecer un poco más. La U ha bajado mucho el ritmo después del paro de 5 meses y veo difícil que seamos campeones, pero hay que tener paciencia como siempre la hemos tenido en la U. Así como estamos no creo que podamos pelear muchas cosas".