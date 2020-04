Sánchez cumplió 84 años el sábado pasado y vivió una celebración distinta. El goleador del Mundial del 62 se cuida del coronavirus en su hogar.

En conversaión con la Cuarta, Don Leonel contó cómo vivió su cumpleaños: “bien con el favor de Dios. Estuvo muy bueno, lo pasé acá en casa con mi familia. Somos como 7 u 8 en la casa. Mi mujer, mi hija y cinco nietos”.

Agregó que lo pasaron “acá en mi casa en Recoleta. Nosotros no salimos mucho. Alguna gente viene a visitarnos. Yo no he salido para nada a la calle, me levanto y camino dentro de la casa. Me gusta la tele, lamentablemente ahora no pasan partidos”.

Además, manifestó su molestia con la concesionaria de Universidad de Chile, asegurando que desde la directiva azul no lo llamaron para saludarlo.

“Nadie de Azul Azul me saludó por mi cumple. Sólo ex compañeros del ‘62 como Sergio Navarro, Luis “Fifo” Eyzaguirre, Humberto “Chita” Cruz y de algunos ex jugadores de la U como el “Tincho” Gálvez”, cuenta Sánchez.

“Tampoco me han llamado por el coronavirus. Ni siquiera por eso. Pero no importa, yo estoy feliz con mi familia y mientras no haya problemas estoy tranquilo. Gracias a Dios no ha pasado nada. No dejamos que nadie salga a la calle, estamos siempre dentro de casa. El espacio es grande, entonces caminamos del fondo del patio hasta acá. Jugamos a la escondida…”.

Además fue consultado por el duro 2019 que protagonizó la U en el fondo de la tabla:

“Fue doloroso. Yo sufrí mucho por esa situación, la U no podía bajar. El problema es que nadie se quiere hacer cargo del proyecto por uno o dos años. Al final se pelean entre ellos. Yo creo que este año será diferente. Lo que sí me molesta un poquito es que no se preocupen tanto de los jugadores. Hay futbolistas muy jóvenes en el plantel. Con esta contingencia el club gasta más plata. Porque ya no hay ingresos por entradas ni otras cosas”, cerró.