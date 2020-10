El ex atacante y campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos analizó la crisis que se vive en Macul.

El hijo del histórico defensa del cuadro popular no tuvo pelos en la lengua para criticar a ByN:

"Hay decisiones dirigenciales que han sido lamentables, el equipo tiene un desgaste importante. Efectivamente, tú no ves hoy jugadores de jerarquía y los que fueron en un momento, por una cosa lógica de los años y de la curva de desgaste, ya no lo están demostrando. Tú ves un equipo plano, sin idea, sin sorpresa, sin desequilibrio, porque muchas oportunidades quizás a nivel grupal no pueden funcionar bien, pero tienes jugadores que te marcan diferencias y que en ciertos momentos del partido te pueden generar algo. Y eso no está pasando en Colo Colo”, comenzó diciendo.

“Hoy uno mira y no hay referentes en el plantel que sean formados en casa. De hecho, Esteban Paredes es el mayor referente, pero llegó al club formado de otra parte. No hay nadie que marque ese respeto, esa diferencia”, complementó.

También tuvo palabras para Valencia: “hay jugadores que han tenido un rendimiento paupérrimo. Lo de Leo Valencia, ayer fue casi vergonzoso. Analizas los rendimientos individuales y son bajísimos (…) Yo veo a Paredes y siento que ya no disfruta los partidos, los sufre. Y eso pasa por un tema dirigencial”.