El ex defensor de Colo Colo criticó la defensa del Cacique y pidió a Julio Barroso como titular.

La dura caída por 2-3 de Colo Colo ante Santiago Wanderers generó variadas críticas al elenco de Macul, sobre todo a la última línea defensiva que se vio lenta y carente de reacción.

Una de esas voces críticas fue la del ex defensor Leonel Herrera, quien en diálogo con Al Aire Libre en Cooperativa calificó a los zagueros centrales Juan Manuel Insaurralde y Matías Zaldivia como "mediocres".

"Sabemos que Insaurralde y Zaldivia son jugadores mediocres que no tienen capacidad futbolística. No se puede dejar a (Julio) Barroso afuera, y pese a que está lento, no se le puede dejar afuera. Hubo un mal trabajo en la previa", dijo el jugador del exitoso Colo Colo '73.

Herrera también tuvo palabras para el partido de Gabriel Suazo, quien actuó como lateral izquierdo.

"Suazo venía acostumbrado a jugar en el mediocampo, y volvió a ser lateral y aunque en sus inicios jugó mucho ahí, no es lo mismo volver a esa posición después de jugar en el medio", expresó.